بعد ساعات على اعتقاله.. لجنة العفو الرئاسي تبحث ضم ناشط مصري إلى قوائمها

تبحث لجنة العفو الرئاسي في مصر إدراج الناشط المعارض يحيى حسين عبد الهادي ضمن قوائم العفو، وذلك بعد ساعات على الحكم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وذكر موقع "القاهرة 24" أن اللجنة تواصلت "فور تلقيها نبأ الحكم على عبد الهادي بالحبس، لمدة أربع سنوات، مع رئاسة الجمهورية بشأن بالعفو عنه".

وذكر الموقع أن اللجنة "تلقت ردا ببحث إدراج يحيى حسين عبد الهادي ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام" وأكدت في بيان "إعلان هذا الأمر على الرأي العام المصري" وقالت: "إن سيادة القانون ستظل دائما هي الحاكمة لجميع أعمال اللجنة".

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وكان الموقع نقل في وقت سابق اليوم عن المحامي خالد علي، أن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس عبد الهادي 4 سنوات لاتهامه "بنشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد".

وأسندت النيابة للمتهم تهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".

المصدر: "القاهرة 24"