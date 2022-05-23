الجيش الإسرائيلي: لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "إذا تبين أن أحد جنوده أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملياته في مخيم جنين بالضفة الغربية، فلا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي".

وقالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي في بيان: "بالنظر إلى مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة وسط منطقة قتال نشط، لا يمكن أن تكون هناك شبهة فورية بوجود نشاط جنائي في غياب المزيد من الأدلة".

وأضافت: "لن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن فتح تحقيق جنائي أم لا، إلا بعد توفر وقائع أخرى من التحقيق العملياتي للجيش الإسرائيلي ومصادر أخرى".

ويعود ليفعات تومر بروشالمي أن تحدد "ما إذا كان يجب إحالة أي جندي إلى إجراء تأديبي أم لا"، مجددة المطالبة بفحص الرصاصة التي أزيلت من جثة أبو عاقلة، والتي يحتفظ بها الفلسطينيون.

واغتيلت الصحفية الفلسطينية العاملة في قناة "الجزيرة" في 11 مايو، برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي، ويؤكد الفلسطينيون أن "مصدر الرصاصة جنود إسرائيليين"، بينما تقول إسرائيل إنها "تحقق لمعرفة ملابسات ما حصل".

من جهته، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آفيف كوخافي: "الصحفية قتلت في منطقة قتال"، مضيفا أن "الجنود الإسرائيليين يطلقون النار بشكل محترف، وبطريقة دقيقة على عكس الفلسطينيين، وفي هذه المرحلة، لا يمكن تحديد من أي رصاص قتلت ونحن أسفون لمقتلها".

بدورها، اعتبرت قناة "الجزيرة"، أن "الجيش الإسرائيلي اغتال شيرين أبو عاقلة بدم بارد وبرصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحفي".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أنها "بعثت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وأضافت في بيان، أنها "طالبت المحكمة بتسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية".

المصدر: "أ ف ب"