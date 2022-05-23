مصر.. إخلاء سبيل حسام حبيب في واقعة تهديد شيرين عبد الوهاب

قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب بكفالة 10 آلاف جنيه.

وألقت قوات الأمن يوم الاثنين القبض على المطرب حسام حبيب، بعدما استغاثت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشرطة النجدة، واتهمت طليقها حسام حبيب بسبها وتهديدها وابنتيها بسلاح ناري يوم الأحد.

وفي التفاصيل، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى فيلا شيرين عبد الوهاب بمنطقة الشيخ زايد، وطالبت بأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها، حيث قدمت شيرين بلاغا على خلفية التعدي عليها وابنتيها بالسب والتهديد بسلاح ناري.

وتم إحالة البلاغ للنيابة العامة للتحقيق، وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حسام حبيب، وتبين أنه كان يحمل سلاحا ناريا، رخصته منتهية منذ عام 2019.

وتبين أنه مشادة كلامية نشأت بينهما تطورت إلى مشاجرة وسب، حتى وصلت إلى تهديد بسلاح ناري من حسام حبيب مما دفع شيرين إلى الاستغاثة بالشرطة، ولكن الفنان نفى ذلك الأمر أمام رجال الشرطة، موضحا أنه لم يتعرض لها أو لابنتيها، بل جاء لإتمام ما اتفقا عليه من مشروعات فنية جديدة.

وتقرر إرسال السلاح المستخدم إلى المعمل الجنائي لفحصه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري