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شرطة أبوظبي تعلن مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز (صور)

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شرطة أبوظبي تعلن مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز (صور)
Gettyimages.ru
أبوظبي تعلن مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز
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أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين.

وأكدت شرطة أبوظبي في بادئ الأمر الانفجار الذي وقع يوم الاثنين، لكنها لم تذكر أي حصيلة للضحايا.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرتا على الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة الغاز بمنطقة الخالدية.

وذكرت شرطة العاصمة على "تويتر" أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها أخلت أربعة مبان سكنية.

وبعد ساعات، نشرت شرطة أبوظبي صورا لزجاج مكسور في الشارع وركام متناثر على طول الرصيف.

المصدر: RT + وكالات

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