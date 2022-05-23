الكويت.. العاصفة الترابية تصل إلى المناطق السكنية (صور + فيديو)

وصلت العاصفة الترابية إلى المناطق السكنية بالكويت، ورصدت عدسة "القبس" دخولها إلى مناطق الشويخ والري والخالدية، لتصل بعد ذلك إلى كل مناطق البلاد.

وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، قد توقع يوم الاثنين، أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.

وقال البلوشي إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق.

وذكر أن حدتها تستمر حتى منتصف مساء يوم الاثنين مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية يوم الثلاثاء، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وغبار خفيف عالق على بعض المناطق.

الكويت اليوم في وسط عاصفة ترابيه قادمة من العراق

اللهم لطفك وعفوك pic.twitter.com/7lDNLKTeC3 — Ana_Elmasry (@AnaElma81393511) May 23, 2022

#الكويت توقف حركة الملاحه الجويه للطيران بسبب عاصفه رمليه كثيفه وقويه pic.twitter.com/9qFb1dzxOW — ابوطالب السوادي (@abwtalb_alswady) May 23, 2022

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية