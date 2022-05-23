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برلماني ليبي: المبعوثة الأممية تنفذ أجندة أمريكية في طرابلس

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برلماني ليبي: المبعوثة الأممية تنفذ أجندة أمريكية في طرابلس
Globallookpress المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز
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قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، إن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، موجودة في ليبيا لتنفيذ الأجندة الأمريكية، وتحقيق مصالح واشنطن التي تختلف عن مصالح الشعب الليبي.

وأضاف العباني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن الأزمة الليبية لن تجد حل لها على أيدي بعثة الدعم أو مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في ليبيا، وأن الأخيرة "انتقلت من حل الأزمة لإدارة الأزمة، خاصة في ظل عملها دون رئيس ومحاولة الهيمنة الواضحة من المستشارة الأممية وليامز، وهي ليست رئيسة للبعثة".

وقال البرلماني الليبي إن محاولة هيمنة ستيفاني ترتبط بعلاقتها بخارطة الطريق التي انبثقت عن تفاهمات تونس وجنيف في وقت سابق وتشكيل لجنة الـ (75)، رغم عدم تنفيذ الخطة التي كانت تهدف لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

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وشدد العباني على أن واشنطن تعمل على استنزاف النفط الليبي في ظل الأزمة الأوكرانية، "إذ تعمل على توجيه النفط إلى أوروبا تعويضا عن برنامج دعم أوكرانيا، وأنها تستغل بعض الليبيين الذين يسعون للجلوس على الكراسي للاستفادة منهم".

وأشار إلى أن الشعب الليبي ليس عاجزا عن إيجاد الحلول، "لكن التدخلات الخارجية عبر السفارات هي من حالت دون الحل".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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