وزارة الصحة اللبنانية تنفي تسجيل أي إصابة بجدري القردة

نفت وزارة الصحة اللبنانية ما يتم تداوله عن وجود حالات مشتبهة من مرض جدري القردة​ في ​لبنان​، مؤكدة أنه ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها من هذا المرض في البلاد حتى تاريخه.

وقالت مصلحة الطب الوقائي في الوزارة إنه سيتم الإعلان عن أي حالة رسميا من قبل وزارة الصحة العامة في حال ثبوتها، داعية وسائل الإعلام والمواطنين والعاملين الصحيين إلى "توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وأوضحت أن "​جدري القرود​ هو مرض فيروسي ينتقل عبر: مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة (دم، إفرازات مخاطية...)، مخالطة مباشرة لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادة فترات طويلة من التواصل وجها لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لُوِّثت بسوائله وإفرازاته".

وأشارت إلى أن "فترة حضانة المرض تراوح بين 5 أيام و21 يوما، ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة"، مبينة أن "أعراض المرض تتلخص بحمى وصداع وتضخم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي".

المصدر: "النشرة"