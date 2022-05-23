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الكويت.. محكمة الاستئناف تثبت حكم إعدام إثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

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الكويت.. محكمة الاستئناف تثبت حكم إعدام إثيوبية قتلت هندية لسبب غريب
Gettyimages.ru
الكويت.. الاستئناف تقضي بإعدام إثيوبية قتلت هندية طعنا بالسكين في عبد الله المبارك
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قضت محكمة الاستئناف في الكويت بإعدام إثيوبية قتلت المجني عليها هندية الجنسية طعنا بالسكين في منطقة عبد الله المبارك بعد مشاجرة بينهما على ترتيب العمل في المطبخ أول أيام شهر رمضان.

وكانت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت قد قضت بإعدام عاملة منزل إثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعنا بالسكين أول أيام رمضان 2021.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن منطقة عبد الله المبارك شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حيث أقدمت وافدة إثيوبية على قتل زميلتها هندية الجنسية طعنا بالسكين أثناء عملهما معا في منزل أسرة كويتية.

واعترفت القاتلة بأنها سددت للمجني عليها عدة طعنات، بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ، بين جلي الصحون أو تنظيف الأرضية.

المصدر: "الراي"

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