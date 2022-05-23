مصر.. حكم مشدد ضد سيدة ارتكبت جريمة مروعة فوق كوبري قصر النيل

قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 15 سنة متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة في النيل من فوق كوبري قصر النيل، ومحاولة إلقاء طفلتها الثانية وذلك انتقاما من طليقها.

وتجردت السيدة من مشاعر الإنسانية والأمومة، عندما قررت التخلص من طفلتيها اللتين لا حيلة لهما بدافع الانتقام من طليقها والد الطفلتين.

وفى سبيل الانتقام قررت ونفذت فألقت إحداهما "الصغرى فى نهر النيل لتموت غرقا وعندما حاولت إلقاء الثانية اشتبكت ملابسها بسور الكوبرى وهرول المواطنون فأنقذوها، وألقوا القبض على السيدة وسلموها للشرطة".

واصطحبت السيدة نجلتيها الصغرى تبلغ عامين، والكبرى 8 سنوات، إلى محافظة القاهرة وفي نهر النيل ألقت الطفلة الصغرى، ففارقت الحياة ثم سارعت بإلقاء الطفلة الثانية بنفس الطريقة، إلا أن العناية الإلهية انقذتها عقب التعلق بسوار الكوبرى الحديدي وغطاء رأس والدتها "الطرحة"، وحال مشاهدة المواطنين المارين المشهد أسرع بعضهم نحو الطفلة وانقذوها.

واعترفت المتهمة بارتكابها للواقعة انتقاما من طليقها لعدم إنفاقه عليها وأطفالها لتقرر التخلص منهما ومن حياتها في النيل.

المصدر: اليوم السابع