وفد من جماعة "أنصار الله" يصل إلى الأردن

وصل وفد من جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، إلى الأردن للمشاركة في أعمال ورشة حول تنفيذ بنود الهدنة في اليمن.

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ويضم الوفد الحوثي كلا من: يحيى الرزامي، وحسين ضيف، ومحمد المحطوري، وشكري مهيوب، وعبده نعمان، إضافة إلى القيادي عبدالله الحاكم.

المصدر: عمون

وكان وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" عبدالوهاب الدرة، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، بضرورة تسيير رحلات يومية إلى عمان والقاهرة عبر مطار صنعاء الدولي، نظرا للاحتياج المتزايد لدى المسافرين خاصة المرضى.

المصدر: "عمون"