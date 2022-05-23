مستشار السيسي يعلق على ظهور مرض جدري القردة

قال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، إن مرض جدري القردة بدأ الانتشار في عدة دول حول العالم، لافتا إلى أن كندا سجلت 5 إصابات مؤكدة بالمرض بجانب 24 حالة تحت الملاحظة.

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وقال تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن حالات الإصابة بعدوى جدري القردة في تزايد في العديد من دول العالم وبشكل يومي، مشيرا إلى أن هناك احتمالية بتحوله إلى وباء عالمي.

ولفت مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مرض الجدري قديم ونتج عنه أوبئة، ولكن تم القضاء عليه باللقاحات، والمريض به يشفى منه خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن أساليب الوقاية من هذا المرض هي نفس الأساليب المتبعة مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العطس من الممكن أن ينقل العدوى، واستخدام أدوات المريض من الممكن أن تعدي أيضا.

وأكد أن جدري القرود مرض فيروسي معد، وعلينا الاستمرار في الاحتياط والاحتراز منه، لافتا إلى أن أعراضه أشبه بأعراض فيروس كورونا، بالإضافة إلى تضخم في الغدد اللمفاوية وطفح على جسم المريض، والمرض معدي عبر مخالطة مباشرة من شخص لآخر.

المصدر: القاهرة 24