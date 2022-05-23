الملف النووي محور اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره القطري

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في محادثة هاتفية آخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا وكأس العالم 2022.

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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن الجانبين، بحثا خلال الاتصال الهاتفي، الاتفاق الذي عقده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة أمير قطر الأخيرة لطهران.

كما تم استعراض آخر القضايا المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة، ومحادثات فيينا بشأن رفع العقوبات.

وشدد عبد اللهيان وآل ثاني على عقد مشاورات لمتابعة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء القطرية حصول الاتصال، قائلة: "أجرى وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا مع حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي، إلى جانب تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: وكالة أنباء قطر+ "إرنا"