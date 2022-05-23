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أردوغان: سنسلم غواصتنا المحلية إلى القوات البحرية خلال 5 أو 6 سنوات

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أردوغان: سنسلم غواصتنا المحلية إلى القوات البحرية خلال 5 أو 6 سنوات
AFP
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة تخطط لتسليم غواصتها المحلية إلى القوات البحرية خلال 5 أو 6 سنوات.

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وأكد أردوغان، خلال تواجده في قاعدة غولجوك البحرية، أنه "حتى العام 2027 وبقدراتنا المحلية، سنكون قد أنتجنا 6 غواصات جديدة بتكنولوجيا متطورة".

وأضاف: "مستمرون بتطوير صناعاتنا الدفاعية دون أي تردد أو تراجع"، قائلا: "نحمد الله تعالى أن وفقنا لما وصلنا إليه حتى اليوم في هذا القطاع".

المصدر: "الأناضول"

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