أردوغان: سنسلم غواصتنا المحلية إلى القوات البحرية خلال 5 أو 6 سنوات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة تخطط لتسليم غواصتها المحلية إلى القوات البحرية خلال 5 أو 6 سنوات.

إقرأ المزيد

وأكد أردوغان، خلال تواجده في قاعدة غولجوك البحرية، أنه "حتى العام 2027 وبقدراتنا المحلية، سنكون قد أنتجنا 6 غواصات جديدة بتكنولوجيا متطورة".

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor https://t.co/tAClQAOm27 — AA Canlı (@AACanli) May 23, 2022

وأضاف: "مستمرون بتطوير صناعاتنا الدفاعية دون أي تردد أو تراجع"، قائلا: "نحمد الله تعالى أن وفقنا لما وصلنا إليه حتى اليوم في هذا القطاع".

المصدر: "الأناضول"