استقالة رئيس مكتب نفتالي بينيت من منصبه

أعلن تال غان تسفي، رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين أنه سيتنحى عن منصبه.

إقرأ المزيد

وتأتي استقالة غان تسفي بعد أكثر من أسبوع، على استقالة المستشار الدبلوماسي لبينيت شيمريت مئير.

ويعتبر غان تسفي أحد أقرب مستشاري بينيت، وقد رافقه طوال العقد الماضي منذ دخوله السياسة.

وعلق بينيت على استقالة غان تسفي على "تويتر"، بالقول: "أود أن أشكر رئيس مكتبي تال غان تسفي، الذي كان معي في مصاعب العمل العام على مدى السنوات العشر الماضية".

وأضاف "تال ليس فقط مهنيا، ولكنه أيضا رجل مخلص وموضع ثقة بروح عظيمة. ليس لدي شك في أنه سيحقق النجاح في طريقه. حظا سعيدا تال، وشكرا".

אני מבקש להודות לראש הסגל שלי, טל גן צבי, שהולך איתי יחד בתלאות העשייה הציבורית מזה עשר שנים.



טל הוא לא רק מקצוען, אלא גם איש מסור ונאמן עם נשמה גדולה.

אין לי ספק שהוא יצליח בהמשך דרכו.

בהצלחה, טל, ותודה! pic.twitter.com/gFxMKZsh1f — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 23, 2022

المصدر: jpost+RT