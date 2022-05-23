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الكويت.. توقيف مقيمين عربيين للاشتباه بحيازتهما مواد مخدرة

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الكويت.. توقيف مقيمين عربيين للاشتباه بحيازتهما مواد مخدرة
Globallookpress Asad
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أوقف خفر السواحل الكويتي مقيمين عربيين على متن قارب يشتبه بحيازتهما مواد مخدرة داخل المياه الإقليمية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتي إنه في إطار جهود الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية الحدود البحرية للبلاد ومنع عمليات التسلل والتهريب، تمكنت منظومة الرادار من رصد هدف داخل المياه الإقليمية الكويتية كان متوجها خارجها.

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وأضافت أنه بعد تحديد موقعـه تم توجيه قـوة لإيقاف الهدف وتبين أنه قارب تنزه على متنه شخصان من جنسية عربية وعثر في الموقع على "قطع فلين" مربوطة بشبك وبداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم التحفظ عليهما وحجز القارب والمواد المضبوطة وإحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر: الراي 

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