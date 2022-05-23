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العراق.. ضبط مقر لتهريب النفط واعتقال ستة أشخاص

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العراق.. ضبط مقر لتهريب النفط واعتقال ستة أشخاص
Globallookpress
الشرطة العراقية
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أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية عن ضبط مقر غير شرعي لتهريب النفط ومشتقاته في الأنبار، مؤكدة اعتقال ستة متهمين في العملية.

وقالت المديرية في بيان لها إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وبواجب مشترك بين الفوج السابع ومركز شرطة نفط الأنبار ومفرزة أمن الأفراد، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت القوة من ضبط وكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "العملية أسفرت من إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط 12 صهريجا 6 منها محمل بمنتوج نفطي إضافة إلى خرانات كبيرة ومواد أخرى تستخدم في المتاجرة".

المصدر: "السومرية"

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