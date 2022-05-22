 
مباشر

زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

أخبار العالم العربي

زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة
Gettyimages.ru
قوارب الصيادين الفلسطينين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2t3

أطلقت زوارق حربية للجيش الإسرائيلي الحربية نيران أسلحتها ومضخات المياه باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة.

وقالت لجان توثيق انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الصيادين إن الزوارق الحربية أجبرت قوارب الصيادين على ترك المنطقة والتوجه باتجاه مدينة غزة.

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تطلق النار على قوارب الصيادين ببحر غزة
القوات الإسرائيلية تطلق النار على قوارب الصيادين ببحر غزة

وتنفذ البحرية الإسرائيلية انتهاكات يومية بحق الصيادين تشمل الاعتقالات وإطلاق النار ومصادرة معدات الصيد والقوارب.

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا