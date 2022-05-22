زوارق الجيش الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة
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أطلقت زوارق حربية للجيش الإسرائيلي الحربية نيران أسلحتها ومضخات المياه باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة.
وقالت لجان توثيق انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الصيادين إن الزوارق الحربية أجبرت قوارب الصيادين على ترك المنطقة والتوجه باتجاه مدينة غزة.
وتنفذ البحرية الإسرائيلية انتهاكات يومية بحق الصيادين تشمل الاعتقالات وإطلاق النار ومصادرة معدات الصيد والقوارب.
المصدر: "معا"