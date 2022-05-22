الخطوط الجوية العراقية تعلق على فيديو "التدخين" على متن طائراتها - صور

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، الأحد، توضيحا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين بيدهما "سيجارة إلكترونية" على متن إحدى طائراتها.

وقالت الخطوط في بيان: "تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام حيثيات مقطع الفيديو الذي أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر من خلاله مسافرتان خالفتا شروط السفر على متن الناقل الوطني من خلال التدخين باستخدام سيجارة إلكترونية على متن الطائرة المتوجهة إلى دبي".

وأضافت، أن "هاتين المسافرتين استغلتا جلوس طاقم الطائرة في الأماكن المحددة لهم خلال الهبوط وفق اللواح الدولية، وارتكبن هذا التصرف غير اللائق".

أعلنت شركة الخطوط العراقية، اليوم الاحد، عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق مسافرتين دخنتا سيجارة الكترونية على متن الطائرة اثناء الهبوط. pic.twitter.com/81B7WspWy8 — ahmed.🇮🇶:v:🇮🇶أحمد (@ahmed_IQ_yahoo) May 22, 2022



ولفتت الخطوط، إلى أنها "ستتبع جميع الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لمحاسبتهن على هذا العمل الذي لا نعلم ماهي أسباب القيام به ومحاولة الإساءة لهذه الشركة العريقة".

وحملت الشركة "الجهات المعنية بتفتيش المسافر قبل الصعود على متن الطائرة كامل المسؤولية".

المصدر: "السومرية"