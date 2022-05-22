الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية بباحات الأقصى

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين الإسرائيليين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في القدس.

‏‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن "القرار باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وأنه يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة".

وأضاف، أن "القرار يعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".

وتابع، أن "المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القدس المحتلة".

وحذر أبو الفول، من "مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المبارك"، مشددا على أن "المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

المصدر: "بترا"