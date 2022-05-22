جامعة القدس تدشن بوابة باسم شيرين أبو عاقلة

دشنت جامعة القدس الفلسطينية، الأحد، بوابة باسم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في 11 مايو الجاري شمالي الضفة الغربية، كما أطلقت الجامعة منحة تعليمية تخليدا لذكراها.

وكتب رئيس الجامعة عماد أبو كشك على "فيسبوك": "تشرفنا بتكريم عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وطاقم فضائية الجزيرة في فلسطين، من خلال تدشين بوابة الشهيدة أبو عاقلة في حرم معهد الإعلام العصري، بجامعة القدس".

وجاء التدشين، ضمن فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة 2022 الذي تنظمه الجامعة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، بحضور محافظ محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وخلال الفعالية، جرى تسليط الضوء على "انتهاكات إسرائيل" بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين، وبحث تداعياتها.

وقال أبو كشك إن تدشين جامعة القدس بوابة على اسم شيرين أبو عاقلة "يأتي تخليدا لاسمها لتبقى شاهدة على معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة أن شيرين شهيدة الكلمة الحرة، ساهمت بتشكيل وعي جيل من الشباب الفلسطيني".

كما أعلنت جامعة القدس تخصيص منحة دراسية كاملة باسم "الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقدمها لجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي سنويا لطلبة بكالوريوس الإعلام في جامعة القدس، تخليدا لذكرى الشهيدة ومسيرتها المهنية المشرفة في نقل الصوت الفلسطيني للعالم أجمع".

المصدر: وكالات