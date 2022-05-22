مصر.. أستاذة في العقيدة ترد على تصريحات داعية شهير بوجود ذكر للإنترنت و"فيسبوك" في القرآن

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، على تصريحات الداعية مبروك عطية، التي زعم فيها بورود ذكر الإنترنت و"فيسبوك" بالقرآن.

وزعم مبروك عطية الداعية الإسلامي وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر أن الإنترنت و"فيسبوك" ذكرا في القرآن واستشهد على ذلك بالآية الكريمة في سورة النساء "وإذا جاءهُم أَمر من الأمن أَو الخوف أذاعوا به".

وقالت نصير في ردها على تلك التصريحات: "القول بإن فيسبوك والإنترنت مذكورين في القرآن الكريم غير صحيح، لا سيما أن الإنترنت وفيسبوك من مستجدات العصر، ومن ثم لا داع لإلحاق تلك الأمور بالإسلام".

وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة، خلال حديثها لـ"القاهرة 24"، أن "هذا التفسير فيه افتعال، كما أنه تفسير مغلوط وغير صحيح"، مؤكدة أن "القرآن الكريم لم يذكر الإنترنت وفيسبوك ومفيش أي سيرة عنهما فيه".

وعن الآية التي استشهد بها عطية، قالت نصير إن المقصود بها الإنسان وليس "فيسبوك" أو الإنترنت، وأردفت آمنة نصير: "لو في برهان على هذا الكلام سأقبل، من قال ذلك لو جاءني ببرهان سأقبل، لكن لا أحب الافتعال".

المصدر: "القاهرة 24"