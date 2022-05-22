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"والله يا بوتين أنك ضيعت عقول البعض".. ضاحي خلفان يعلق على زلة لسان جورج بوش الابن (فيديو)

أخبار العالم العربي

AP Pool Atlanta Journal-Constitution
الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن
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علق الفريق الإماراتي، ضاحي خلفان، على زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، الذي استخدم أثناء حديثه عن الأزمة الأوكرانية، "غزو العراق" بدل "أوكرانيا".

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق الفريق ضاحي خلفان على زلة لسان جورج بوش الابن، بالقول: "من الأمور التي أعجبتني في عالم السياسة أن بوش الابن يلوم ويدين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على غزوه للعراق.. والله يا بوتين أنك ضيعت عقول البعض".

وقال خلفان في تغريدة أخرى: "حتى يكون هذا الرد على روسيا من موقفها مع أوكرانيا فقط، يعني أن للغرب مصلحة عظمى في ضرب دولة عظمى".

وأكمل: "لو أن الغرب أطفأ الحرب الأوكرانية الروسية بالسعي نحو الحوار والحل السياسي، لكان أفضل من إشعالها بإمدادات السلاح القاسي".

وكان جورج بوش الابن، السياسي الأمريكي البالغ من العمر 75 عاما، قد واجه موقفا محرجا خلال خطاب ألقاه في حفل انتخاب معهد بوش، وحاول فيه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه خلط بين أوكرانيا والعراق، قائلا "قرار رجل واحد بشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق، أعني أوكرانيا".

المصدر: RT

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