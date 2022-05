وكالة إيرانية تتحدث عن "اقتباس خاطئ" لقناة "الجزيرة" من لقاء أمير قطر مع المرشد الأعلى

علقت وكالة "تسنيم" الإيرانية على ترجمة خبر نشرته قناة "الجزيرة" وتناقلته وسائل إعلام بشأن اللقاء الأخير بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح وزير الخارجية القطري الذي قال فيه إن "قائد الثورة" أبلغ الوفد القطري بأن طهران "مستعدة للمساومة بشأن الملف الإيراني"، هو في الحقيقة إشارة إلى هذه الجملة من خبر أورده موقع الجزيرة the Iranian leadership told us they were ready for a compromise، في حين أن إلقاء نظرة بسيطة يظهر أن هذه الترجمة "خاطئة وماكرة وتمت لأغراض سياسية"، حسب الوكالة.

ولم تنشر "الجزيرة" في خبرها هذا الكلام عن قائد الثورة بل استفادت من كلمة "Leadership" والتي تترجم في العرف الدبلوماسي بـ "المسؤولين" فلهذا ترجمتها العبارة بـ "قائد إيران" يعد خاطئا تماما. ويشير الضمير" Theyهم" في الجملة أيضا إلى أنه لا يعني فردا، بل جمعا من المسؤولين.

كما استخدمت هذه القناة كلمة "Compromise"، والتي غالبا ما تعني المساومة. لقد استخدمت بعض الترجمات الماكرة بشكل متعمد كلمة "المساومة " لنقل رسالة معينة. في حين أن المساومة في الفارسية تختلف تماما مع ما توصف كلمة "compromise" في اللغة الإنجليزية. المساومة بمعنى التراجع عن المواقف لا علاقة لها بترجمة "Compromise".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لـ"تسنيم" إن مثل هذه الرواية عن اللقاء يعد خاطئا تماما، وثانيا، يبدو أنه حتى الترجمة من "الجزيرة" لم يراع فيها الدقة الكافية، وهناك خداع إعلامي ودعائي أيضا بهذا الشأن.

وقال خطيب زاده: "قائد الثورة لم يدل بأي تصريح عن المساومة بل قال لأمير قطر" لقد قلنا دائما بأن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة، لا مضيعة للوقت. الأمريكان يعلمون ماذا عليهم فعله حيال هذا الأمر".

وأضاف: "تصريحات قائد الثورة واضحة تماما بأن الكرة في ملعب أمريكا ويجب عليها أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما لتنفيذ التزاماتها".

تجدر الإشارة إلى أن تصريح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أثار الجدل، يظهر حاليا على موقع "الجزيرة" على الشكل التالي: "القيادة الإيرانية أخبرت الجانب القطري أنها مستعدة لحل وسط بشأن الملف الإيراني".

المصدر: "تسنيم"