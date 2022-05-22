العراق.. السجن 15 عاما لضابط بتهمة الاختلاس

كشفت هيئة النزاهة العراقية، السبت، عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في أحد الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن "الحكم صدر على خلفية إقدام المتهم على اقتراف جريمة الاختلاس".

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان لها، أن "محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة، أصدرت حكما حضوريا بحق ضابط إداري في جهاز مكافحة الإرهاب، يقضي بالسجن لمدة 15 عاما".

وأضافت أن "الحكم الحضوري الصادر بحق المدان، جاء استنادا إلى المادة (316) من قانون العقوبات"، مشيرة إلى أنه "أقدم على التلاعب واختلاس مخصصات الخطورة الأمنية لـمدرسة مكافحة الإرهاب التابعة للجهاز".

وأوضحت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه، فقرّرت الحكم عليه بالسجن استنادا لمقتضيات المادة الحكمية".

وأعلنت الهيئة في أبريل الماضي، عن صدور قرار حكم بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب، على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، إلى داره".

المصدر: "السومرية"