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وليد جنبلاط: حزب الله وحلفاؤه فقدوا الأغلبية ويجب أن لا تأخذنا نشوة النصر

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وليد جنبلاط: حزب الله وحلفاؤه فقدوا الأغلبية ويجب أن لا تأخذنا نشوة النصر
Gettyimages.ru
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
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أشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إلى أن "حزب الله" وحلفاءه فقدوا الأغلبية النيابية، مؤكدا ضرورة معرفة برنامج القوى التي "أسقطت المحور الإيراني - السوري".

وفي تصريح لصحيفة "إندبندنت عربية" البريطانية، قال جنبلاط إنه "كان وحده في المعركة الانتخابية التي خاضها في الجبل ولم يخذله الوطنيون هناك".

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ولفت إلى أن "لا مشكلة لديه مع تصويت بعض القاعدة الدرزية لمصلحة النواب التغييريين، فالذي لا يعرف كيف يتأقلم سيخسر، لكن أسأل عن برنامجهم".

وانتقد تصريحات التخوين التي أدلى بها النائب عن "حزب الله" محمد رعد حيال الخصوم، مجددا المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية.

وأضاف: "حزب الله وحلفاؤه فقدوا الأغلبية. والسؤال الآن، كيف ستتصرف الأغلبية، بعد تشكلها؟ في صفنا تقييمات مختلفة ربما، ويجب ألا تأخذنا نشوة النصر، وأن ننتبه إلى أن يكون ردنا موحدا وعقلانيا فوق العصبيات المناطقية والحزبية من كل نوع".

وتابع: "أنا هنا لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن الذين أسقطوا أغلبية المحور الإيراني - السوري، ومنهم المنتفضون والمجتمع المدني وأحزاب كالقوات وغيرها ومستقلون، فلا بد من معرفة برنامجهم".

 

 

المصدر: "وكالة الأنباء اللبنانية"

 

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