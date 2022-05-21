الكويت.. إحالة 8 بحارة إيرانيين إلى النيابة في قضية تهريب الديزل

أكدت مصادر أمنية كويتية، أن خفر السواحل تمكنوا من ضبط 8 بحارة إيرانيين على متن سفينة جرى ضبطها داخل المياه الإقليمية للبلاد، وعلى متنها نحو 240 طنا من الديزل المهرب.

وقالت المصادر، إن "البحارة الإيرانيين اعترفوا بشرائهم الديزل المهرب من الكويت، لبيعه في إحدى الدول الخليجية المجاورة"، مشيرة إلى أنه "تم توثيق اعترافاتهم، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضافت: "تحريات وتحقيقات رجال الأمن كشفت عن أن طاقم السفينة يشتري الوقود من السفن الصغيرة داخل البحر بأسعار منخفضة".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية حدود البلاد من المتسللين والمهربين، وأثناء قيامهم بتفقد الحالة الأمنية في المياه الإقليمية الكويتية، تم ضبط سفينة داخل المياه محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل مهربة تقدر بنحو 240 طنا، وتم ضبطها ومصادرة المواد المهربة وإحالة من عليها إلى جهات الاختصاص".

وكشفت المصادر، أن "رجال خفر السواحل أحبطوا نحو 10 حالات تسلل وتهريب مواد مخدرة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الأسبوع الماضي".

المصدر: "القبس"