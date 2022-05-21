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العراق.. ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 90

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العراق.. ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 90
Gettyimages.ru
العراق.. ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 90
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أعلن العراق يوم السبت عن ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 90 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "إن هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية إذ ارتفعت الأعداد إلى 90 إصابة و18 حالة وفاة حتى الآن في البلاد".

وأضاف "إنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق عن تسجيل حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بالمرض في العاصمة بغداد.

وذكر المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية لا يقل عن 96 إصابة.

المصدر: وكالات

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