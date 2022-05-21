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خلفان: انتصار أوكرانيا على روسيا بأفواه الغرب يذكرني بإعلامنا العربي عن اسرائيل 1967

أخبار العالم العربي

خلفان: انتصار أوكرانيا على روسيا بأفواه الغرب يذكرني بإعلامنا العربي عن اسرائيل 1967
AP
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شبه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان مزاعم الاعلام الغربي عن انتصار أوكرانيا على روسيا بحديث الإعلام العربي عن الانتصار على إسرائيل عام 1967 وبعده عن الحقيقة.

وكتب خلفان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "يذكرني الإعلام الغربي الآن الذي يشير الى انتصار اوكرانيا على روسيا بالإعلام العربي عام  1967 عند ما كان يتحدث عن الانتصار على إسرائيل آنذاك في الوقت الذي كانت الأمور فيه على العكس من ذلك  تماما ".

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المصدر: RT

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