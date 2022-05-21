خلفان: انتصار أوكرانيا على روسيا بأفواه الغرب يذكرني بإعلامنا العربي عن اسرائيل 1967

شبه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان مزاعم الاعلام الغربي عن انتصار أوكرانيا على روسيا بحديث الإعلام العربي عن الانتصار على إسرائيل عام 1967 وبعده عن الحقيقة.

وكتب خلفان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "يذكرني الإعلام الغربي الآن الذي يشير الى انتصار اوكرانيا على روسيا بالإعلام العربي عام 1967 عند ما كان يتحدث عن الانتصار على إسرائيل آنذاك في الوقت الذي كانت الأمور فيه على العكس من ذلك تماما ".

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يذكرني الإعلام الغربي الآن الذي يشير الى انتصار اوكرانيا على روسيا بالإعلام العربي عام 1967 عند ما كان يتحدث عن الانتصار على اسرائيل آنذاك في الوقت الذي كانت الامور فيه على العكس من ذلك تماما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 21, 2022

المصدر: RT