الجيش الإسرائيلي يعلن كشفه مسار نقل أسلحة "يديره صهر قاسم سليماني" من إيران إلى لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، كشفه مسار نقل أسلحة يديره نجل قائد كبير في "حزب الله" اللبناني، وهو صهر القائد الراحل في فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "عاجل..حصري..الكشف عن مسار نقل أسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين، نجل السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، والذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله".

وأضاف أدرعي: "في إطار منصبه، يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات..نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريا حيث تعيش زوجته".

في إطار منصبه يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات #حزب_الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في #لبنان وإدارة آليات الاعلام والاتصالات.

نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس ويقوم بزيارة #إيران عدة مرات شهريًا حيث تعيش زوجته pic.twitter.com/Wks317CuP5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2022

وتابع: "نكشف أن الرحلات الجوية التي يقوم بها المدعو رضا صفي الدين لإيران تحمل أبعادا خفية حيث يستغل إقامته هناك لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدما شبكة من البنى التحتية والموارد ونشطاء التي تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يرأسه والده، وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري"، مضيفا: "لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي، بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق..يستغل حزب الله الإرهابي دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية".

لضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من #إيران الى مطار #دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق.



يستغل #حزب_الله الإرهابي دولة #لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2022

المصدر: RT