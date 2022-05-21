نجل سعد الجبري يعلق على تقرير حول عرض والده تسوية مع السلطات السعودية

علق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تقرير شبكة "CNN" حول عرض تسوية مع السلطات السعودية، لحل جميع الخلافات المالية والقانونية.

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ويأتي ذلك بعد أن ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، أن المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، عرض تسوية جميع الخلافات المالية والقانونية مع السلطات في السعودية في حال الإفراج عن اثنين من أبنائه.

وأوضحت الـCNN أن عرض الجبري جاء عبر نداء وجهه مؤخرا إلى البيت الأبيض.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "CNN" بالعربية، عن مصدر مقرب من أسرة سعد الجبري قوله إن " سعد الجبري قدم عرضا لإنهاء "المعركة القانونية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزين في المملكة العربية السعودية".

وقال المصدر للموقع: "في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر".

وتابع: "يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين"، مضيفا: "إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته"، على حد قوله.

وفي هذا الإطار، أعاد خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، نشر أجزاء من تصريح المصدر لـCNN، عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر".

"في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر". https://t.co/WQxk8o6XuA — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) May 20, 2022

"يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين". — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) May 20, 2022

يذكر أن محكمة سعودية كانت قد قضت بسجن اثنين من أبناء الجبري البالغين، في أواخر عام 2020، بتهم غسل الأموال والتآمر للخروج من المملكة بطريق غير قانوني وهي اتهامات ينفيها الاثنان.

وفي صيف 2020 اتهم الجبري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية بإرسال عملاء في 2018 إلى كندا، حيث يعيش الجبري، لقتله.

وفي يناير 2021 ادعت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في السعودية في دعوى مرفوعة في كندا أن الجبري اختلس مليارات الدولارات من أموال الدولة أثناء عمله بوزارة الداخلية.

المصدر: "RT + "CNN