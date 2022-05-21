أمير قطر: مستعدون للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طلب منها ذلك".

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جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيخ تميم والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمير قوله إنه "تباحث مع المستشار الألماني حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا، وشدد على أن هذا النهج هو نهج دولة قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج".

وأكد أمير قطر على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على "ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية".

كما أعرب الشيخ تميم عن تفاؤل قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن دولة قطر "مع حل النزاعات بالطرق السلمية"، آملا أن "يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب"، وأبدى استعداد قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طُلب منها ذلك".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية