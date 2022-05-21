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مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

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مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
Globallookpress
عملية للقوات الإسرائيلية في جنين (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفتى أمجد الفايد (17 عاما) وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة فجر اليوم السبت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها.

وذكرت وكالة "وفا" أن مواجهات عنيفة دارت عند شارع حيفا في جنين بين الشبان والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه الشبان.

وفور الإعلان عن مقتل الفتى انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، حمل فيها المشيعون جثمان القتيل على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين هتافات منددة بالاحتلال وداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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