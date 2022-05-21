مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفتى أمجد الفايد (17 عاما) وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة فجر اليوم السبت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها.

وذكرت وكالة "وفا" أن مواجهات عنيفة دارت عند شارع حيفا في جنين بين الشبان والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه الشبان.

تغطية صحفية: "اشـتـبـاكات مســلـحة مع قوات الاحتـ ـلال في شارع حيفا بجنين". pic.twitter.com/FjodeiX3EN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 20, 2022

وفور الإعلان عن مقتل الفتى انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، حمل فيها المشيعون جثمان القتيل على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين هتافات منددة بالاحتلال وداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية.

#شاهد| تغطية صحفية: "هتافات الشبان الفلسطينيين بعد ارتقاء الفتى أمجد فايد في جنين". pic.twitter.com/WIkDZomdGg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2022

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية