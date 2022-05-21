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الجيش الصومالي يلقي القبض على عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية

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الجيش الصومالي يلقي القبض على عنصر من
AFP DAVID MUTUA
الجيش الصومالي - أرشيف
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اعتقلت قوات الجيش الوطني الصومالي عنصرا من "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والذي كان يعمل مسؤولا عن التفخيخ، أثناء توجهه إلى العاصمة مقديشو.

وأشارت مصادر مطلعة أن "المتهم اعترف بانتمائه للحركة الإرهابية، وأنه نفذ عدة تفجيرات في مناطق جنالي وبارطيري وزبيب وأفغويي، والتي سقط نتيجتها ضحايا مدنيون أبرياء".

وأعلنت القوات الخاصة العملية العسكرية عن تنفيذها عمليات في عدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى، تهدف إلى القضاء على فلول "حركة الشباب" المتطرفة.

المصدر: "صونا"

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