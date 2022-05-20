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ليبيا.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية
AFP Mahmud TURKIA
قوات الأمن الليبية - أرشيف
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اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في مدينة الزاوية، غرب العاصمة الليبية طرابلس، فجر السبت، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في منطقتي الحارة، وشعبية الرزاقة بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بميليشيا محمود رجب، وإحدى المليشيات الأخرى.

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وتأتي هذا الإشتباكات في مدينة الزاوية بعد أيام قليلة من اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية، عقب دخول فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة، وإعلانه ممارسة مهامه دون تسليم حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي دفع باشاغا وحكومته إلى مغادرة طرابلس حقنا للدماء.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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