المغرب.. مندوبية إدارة السجون تكشف عن عدد سجناء الإرهاب في المملكة

كشفت إحصائيات نشرتها المندوبية السامية لإدارة السجون بالمغرب أن عدد المعتقلين الموقوفين بجرائم تتعلق بالتطرف والإرهاب إلى غاية 16 مايو، يبلغ 842 سجينا بينهم سيدتان.

ومن بين الموقوفين 767 سجينا موالون لتنظيم "داعش"، 75 سجينا لتيار السلفية الجهادية.

وأوضحت الإحصائيات أن 370 سجينا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، و287 سجينا بين 30 و40 سنة، و138 سجينا بين 40 و50 سنة، و38 سجينا بين 50 و60 سنة، بينما 7 سجناء فقط تفوق أعمارهم 60 سنة.

فيما يخص محكومية المعنيين، 17 منهم يواجهون حكم الإعدام، و23 بالمؤبد، فيما يقضي 22 سجينا عقوبة سجنية تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة، و85 سجينا محكومون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة و172 بعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات، و137 سجينا تتراوح عقوبتهم بين سنتين و5 سنوات، و13 سجينا يقضون عقوبة سجنية أقل من سنتين.

وتصف الإحصائيات المستوى التعليمي للمدانيين بـ"الضعيف جدا"، حيث 47 منهم لم يدخل المدرسة قط، و209 سجينا مستواهم ابتدائي، و240 إعدادي و180 سجينا درسوا في المرحلة الثانويو، 166 سجينا تعليمهم جامعي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية