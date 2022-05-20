 
مباشر

سوريا.. مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق
Gettyimages.ru
الجولان المحتل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2et

أفادت وكالة الأنباء السورية فجر يوم السبت بأن ثلاثة أشخاص قتلوا ووقعت بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق.

إقرأ المزيد
مراسل RT: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي (فيديو)
مراسل RT: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي (فيديو)

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا": "حوالي الساعة 01:23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض – أرض".

وأكد أن الصواريخ انطلقت من اتجاه الجولان السوري المحتل واستهدفت بعض النقاط في جنوب دمشق.

وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وصرح بأن "العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا