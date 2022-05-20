سوريا.. مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية فجر يوم السبت بأن ثلاثة أشخاص قتلوا ووقعت بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق.

إقرأ المزيد

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا": "حوالي الساعة 01:23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض – أرض".

وأكد أن الصواريخ انطلقت من اتجاه الجولان السوري المحتل واستهدفت بعض النقاط في جنوب دمشق.

وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وصرح بأن "العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: سانا