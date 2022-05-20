 
مباشر

فتوى غريبة.. مفتي ليبيا المعزول: التعاون مع حكومة باشاغا يغضب الله (بيان + فيديو)

أخبار العالم العربي

فتوى غريبة.. مفتي ليبيا المعزول: التعاون مع حكومة باشاغا يغضب الله (بيان + فيديو)
RT
مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الليبي الصادق الغرياني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2eq

أصدر مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، فتوى جديدة وغريبة بشأن التعاون مع حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا.

وصرح الغرياني بأن التعاون مع حكومة باشاغا بأي وجه من الوجوه "يغضب الله".

وحذر الغرياني الذي عاد مؤخرا إلى ليبيا وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بعد سنوات من إقامته في تركيا، في بيان نشرته دار الإفتاء، الليبيين من التعاون بأي وجه من الوجوه مع "المعتدين" في إشارة إلى حكومة باشاغا.

واعتبر أن ذلك "سيغضب الله"، مستخدما جزءا من الآية 2 من سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

فتوى غريبة.. مفتي ليبيا المعزول: التعاون مع حكومة باشاغا يغضب الله (بيان + فيديو)

كما صرح الغرياني بأن الحكومة التي يترأسها باشاغا هي في الحقيقة حكومة حفتر، زاعما أنها مررت زورا وبهتانا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا