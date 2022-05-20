فتوى غريبة.. مفتي ليبيا المعزول: التعاون مع حكومة باشاغا يغضب الله (بيان + فيديو)

أصدر مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، فتوى جديدة وغريبة بشأن التعاون مع حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا.

وصرح الغرياني بأن التعاون مع حكومة باشاغا بأي وجه من الوجوه "يغضب الله".

وحذر الغرياني الذي عاد مؤخرا إلى ليبيا وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بعد سنوات من إقامته في تركيا، في بيان نشرته دار الإفتاء، الليبيين من التعاون بأي وجه من الوجوه مع "المعتدين" في إشارة إلى حكومة باشاغا.

واعتبر أن ذلك "سيغضب الله"، مستخدما جزءا من الآية 2 من سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

كما صرح الغرياني بأن الحكومة التي يترأسها باشاغا هي في الحقيقة حكومة حفتر، زاعما أنها مررت زورا وبهتانا.

المصدر: RT