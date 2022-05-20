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مراسل RT: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي (فيديو)
RT
الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي
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أفاد مراسل RT في العاصمة السورية مساء يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

وأضافت سانا أن دوي انفجارات سمع في سماء دمشق.

المصدر: RT + سانا

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