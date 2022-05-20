مراسل RT: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2ee
أفاد مراسل RT في العاصمة السورية مساء يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.
وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي.
وأضافت سانا أن دوي انفجارات سمع في سماء دمشق.
🚨من تصدي ابطال الدفاع الجوي للعدوان فوق سماء ريف دمشق الجنوبي— إدلب Online (@idleb_online) May 20, 2022
عاشت الايادي 🇸🇾💪 pic.twitter.com/f0TXPDiNEg
وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف #دمشق#سوريا#قصفpic.twitter.com/e2NCDfirfU— وكالة ليوان الإخبارية (@liwanapp) May 20, 2022
التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق pic.twitter.com/CvPjiI5JmF— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) May 20, 2022
المصدر: RT + سانا