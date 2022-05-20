تونس.. العثور على جثة ثلاثيني مشنوقا على أعلى جسر

تم ظهر يوم الجمعة العثور على شاب تونسي من مواليد 1992 مشنوقا في قنطرة رادس - حلق الوادي.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن "الشاب أصيل معتمدية الرقاب سيدي بوزيد".

ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة، فقد قامت الحماية المدنية بمعاينة جثة الشاب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية وجود سيارة الشاب على عين المكان.

ونشر نشطاء ومغردون في تونس مقطع فيديو وصورا وثقت عملية الانتحار.

ونظرا لقساوة المشهد، تمتنع RT عن نشر ما تم تداوله.

المصدر: وسائل إعلام تونسية