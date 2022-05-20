 
مباشر

مصر.. نيابة أسوان تصدر قرارات جديدة في 28 قضية لـ"مستريحين" استولوا على نحو نصف مليار جنيه

أخبار العالم العربي

مصر.. نيابة أسوان تصدر قرارات جديدة في 28 قضية لـ
Legion-Media Mohammad Arar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2dt

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات جديدة بشأن ما بات يعرف إعلاميا بقضية "مستريح أسوان"، ومنها منع المتهمين من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر.

وكانت النيابة العامة تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيا عليهم في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان مجموع الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيها.

واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادات 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهما، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين.

كما باشرت النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا