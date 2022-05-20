مصر.. نيابة أسوان تصدر قرارات جديدة في 28 قضية لـ"مستريحين" استولوا على نحو نصف مليار جنيه

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات جديدة بشأن ما بات يعرف إعلاميا بقضية "مستريح أسوان"، ومنها منع المتهمين من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر.

وكانت النيابة العامة تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيا عليهم في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان مجموع الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيها.

واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادات 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهما، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين.

كما باشرت النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT