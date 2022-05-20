ليبيا.. سرقة ملفات إرهابيين من مقر جهاز المخابرات

أفادت مصادر إعلامية ليبية، بقيام مجموعة مسلحة تابعة لعناصر "شورى بنغازي" مدعومة بقوة تابعة لمحمد بحرون الملقب بـ"الفار" باقتحام المقر الرئيس لجهاز المخابرات العامة بمنطقة السبعة.

وذكرت المصادر أن "القوة المهاجمة استغلت التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة بالتزامن مع دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وما تبعه من اشتباكات محدودة للدخول إلى المقر وسرقة نحو مليون و600 ألف دينار ليبي من وكالة مصرف الجمهورية الموجود داخل المقر".

وأضافت أن "عملية سرقة المبلغ المالي قد تكون تغطية على استحواذ المجموعة المهاجمة على ملفات ومستندات وتقارير أمنية سرية تخص تحركات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى محاضر التحقيقات واعترافات العناصر الإرهابية المقبوض عليها".

وأشارت إلى أن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وجه تعليمات لقائد كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس بحماية المقر الذي يخضع لسيطرته الآن".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي