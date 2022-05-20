خبراء يوضحون حقيقة نوم أبو الهول

تحدث خبراء لبرنامج ناس أونلاين من تقديم الإعلامي أحمد الجمل عن الضجة الواسعة التي أحدثها تمثال أبو الهول الأثري بعد انتشار صور له على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عينيه مغلقتين.



وقال الباحث في مجال الآثار المصرية القديمة أحمد جمال نجم: "أبو الهول لم يغمض عينه أبدا لأنه في النهاية هو تمثال حجري نتوقع أن تكون الحضارة المصرية في مقدرة على الأشكال الإعجازية لكن أتوقع أننا لم نصل إلى هذا الح"د.

وأضاف "أبو الهول هو عبارة عن تمثال كتلة كان من المحاجر كان على الأرجح أنه تم تشييده إما في فترة الملك خوفو أو خفرع وفي الأغلب خفرع".

فيما قال أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الرقمي د.فتحي شمس الدين: "من صنع تريند أبو الهول هي الغرابة والبحث عن المثير والجديد دائما المثال غير المألوف أو الخارج عن المنطق هو ال بيكون المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة كثافة المعلومات الموجودة على هذه الشبكات فدائما غير المألوف هو الأكثر جدلا".

وأضاف شمس الدين: "تريند أبو الهول أعاد الحديث عن قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على الحشد المجتمعي الكبير فهي تعتبر أداة قوية ممكن استخدمها في جوانب إيجابية مثل الترويج للحضارة المصرية القديمة فالحضارة المصرية هي غنية ويوجد بها الكثير من الأسرار التي من الممكن أن تشكل عامل جذب سياحي في غاية الأهمية على مستوى العالم".