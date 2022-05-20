تونس.. غرق قارب يقل مهاجرين غير قانونيين وانتشال ثلاث جثث

غرق مركب يقل مهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل الشرقية التونسية، واستطاعت قوات خفر السواحل انتشار ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين.

إقرأ المزيد

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي: "تم إنقاذ 44 شخصا وهناك عشرة مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث الخميس".

وكل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط-شرق) وحاولوا التوجه بمركب قبل ان يغرق نحو السواحل الايطالية، حسب الجبابلي.

وأعلن جيش البحر التونسي السبت الماضي، إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

هذا ويصل مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

المصدر: أ ف ب