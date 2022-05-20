الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون مخبأة بطريقة مبتكرة

أحبط الأمن اللبناني، تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل خضار الباذنجان إلى سجن البترون، في شمال لبنان.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان: "بتاريخ 12-5-2022، وأثناء تفتيش أكياس تحتوي على كمية من الخضار والمشتريات كان قد أحضرها القاصر: - أ. ف. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية) إلى السجينين (ع. ق.) و (ع. ح.) في سجن البترون، ضبط أحد عناصر التفتيشات في السجن المذكور، من خلال عملية تفتيش دقيقة، /21/ كيسا صغير الحجم، بداخله مادة حشيشة الكيف، و/60/ حبة مخدرة، و"دفاتر ورق لف سجائر"، مخبأة بطريقة احترافية داخل خضار الباذنجان بهدف تهريبها إلى السجن".

إحباط عملية تهريب مواد مخدّرة داخل خضار الباذنجان إلى سجن البترون. — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 20, 2022

وأضافت: "تم ضبط الهاتف الخلوي العائد للقاصر، وجهاز خلوي آخر بحوزة السجين (ح. ح.)، وقد تبين وجود محادثات بين الطرفين عبر الأجهزة المضبوطة".

وأشارت إلى أنه تم توقيف القاصر والسجناء الثلاثة بجرم مخدرات، وأحيل الملف والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: RT