مصر.. إصابة شخصين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

انهارت شرفة شقة بالطابق الخامس بعقار بمحافظة الإسكندرية المصرية، مساء الخميس، ما أسفر عن إصابة شخصين وفق صحيفة "الأهرام" المحلية.

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط شرفة بالعقار رقم 42 شارع إسكندر إبراهيم في منطقة ميامي، وانتقل ضباط القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار المشار إليه، مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، وانهيار شرفة شقة بالطابق الخامس على سيارة خاصة تصادف وقوفها أسفل العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مصرية وشخص ليبي الجنسية، وتلقيا العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في أسبابها.

المصدر: "الأهرام"