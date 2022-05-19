الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة تأبين لرئيس الإمارات الراحل لشيخ خليفة بن زايد

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الجمعة بتوقيت نيويورك جلسة تأبين خاصة للتذكير بسيرة وإنجازات رئيس الإمارات الراحل لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويشمل برنامج الجلسة وقوف أعضاء الجمعيـة دقيقة صمت، ثم تتوالى خطابات رؤساء المجموعات الجغرافية الخمس لدى الأمم المتحدة والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة باسم البلد المضيف للأمم المتحدة، ناقلين تعازيهم إلى حكومة وشعب الإمارات ومسلطين الضوء على إنجازات والإرث الإنساني العالمي للرئيس الراحل.

وبالتزامن ستقوم الأمم المتحدة بإنزال علمها على مقر مبانيها الرئيسية في نيويورك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر بيانا عبر خلاله باسم الأمم المتحدة، عن خالص تعازيه إلى حكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة مذكرا بمناقبه وإرثه الإنساني العالمي.

المصدر: وام