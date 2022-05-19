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"سرايا القدس" تنشر صورا حصرية للمستوطنات المحاذية للقطاع التقطتها بالطائرات المسيرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

RT
"سرايا القدس" تنشر صورا حصرية للمستوطنات المحاذية للقطاع التقطتها بالطائرات المسيرة
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كشفت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مشاهد تعرض لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة التقطتها مسيرات.

وأظهر الفيديو الذي نشرته السرايا ضمن عرض "استطلاع الحافة"، مشاهد جوية تعرض لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، التقطتها عبر مسيراتها.

ويأتي عرض "استطلاع الحافة" ضمن مجموعة من الفواصل التي أعلنت عنها سرايا القدس بعنوان "سلسال النصر" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس.

المصدر: RT

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