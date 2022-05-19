اليمن.. عبد الملك الحوثي يشن هجوما على مجلس القيادة الرئاسي ويصف أعضاءه بـ"اللصوص"

وجه زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، انتقادات حادة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واصفا أعضاءه بـ"اللصوص والخونة".

وفي كلمة قال الحوثي: "عندما وصل الأعداء إلى اليأس في فرض أحد عملائهم (في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي) على الشعب أزاحوة وبطريقة مذلة".

وعن اختيار أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال إنهم "حفنة من المجرمين والخونة واللصوص أتوا بهم كقادة وعيّنوهم باختيار أجنبي"، مشيرا إلى أن "بعض من عينهم الأجنبي مؤخرا فوجئوا بهذا القرار".

وتابع: "لا يمكننا القبول أن نحكم بقرارات أمريكية"، مضيفا: "نحن كشعب يمني معني بمواصلة مشوارنا للوصول إلى الاستقلال والحرية، ومنع التدخل الأجنبي".

المصدر: RT