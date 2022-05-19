الأردن يعرض نشر طائرات إطفاء في قبرص

عرض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نشر طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص خلال موسم الحرائق الصيفي، حسبما قال وزير الخارجية القبرصي.

وشكر الوزير يوانيس كاسوليدس العاهل الأردني عقب محادثاته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

ويأتي عرض الملك عبد الله بعد أسبوعين من عرض كاسوليدس على نظيريه اليوناني والإسرائيلي إنشاء مركز لإطفاء الحرائق في شرق البحر المتوسط يهدف إلى معالجة حرائق الغابات الهائلة في الصيف التي يمكن أن تجتاح أي دولة بمفردها.

وقدم كاسوليدس هذا الاقتراح خلال اجتماع افتراضي لكبار الدبلوماسيين من الدول الثلاث بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بهدف توثيق التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والعمل المناخي والاستعداد للطوارئ ومكافحة الإرهاب.

وغالبا ما ساعدت قبرص واليونان وإسرائيل بعضها البعض في السنوات الأخيرة عن طريق إرسال فرق مكافحة الحرائق والعتاد والطائرات للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الهائلة.

ومن شأن الاقتراح القبرصي تبسيط وتسريع إرسال هذه المساعدة، علما أن اليونان كافحت في العام الماضي حرائق غابات هائلة.

ولدى قبرص والأردن واليونان ترتيبات تعاون ثلاثية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية.

المصدر: أ ب