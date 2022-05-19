ليبيا.. القبض على خاطف طفل مصري في بنغازي

تمكن رجال البحث الجنائي الليبي والشرطة في مدينة بنغازي من إلقاء القبض على شاب (24 عاما)، كان قد اختطف مع آخرين طفلا مصري الجنسية يبلغ من العمر (14 عاما).

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أن "الخاطفين طلبوا فدية تبلغ 100 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراح الطفل المصري الذي يعمل في مصنع للرخام".

وأوضحت، أن "رب العمل تقدم بشكوى ضد مجهولين بعد اختطاف مستخدمه".

وأشارت المديرية إلى أن "رجال الأمن حرروا الطفل المختطف وقبضوا على الرأس المدبر لعملية الاختطاف، فيما لا يزال البحث مستمرا عن بقية المجموعة".

وأكدت، أن "الجاني أعترف بأنه خطط للعملية واستأجر أشخاصا اختطفوا الطفل مقابل مبلغ 5 آلاف دينار، واحتجزوه داخل غرفة معصوب العينين لمدة أسبوع".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي